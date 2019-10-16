В Крыму открыли новый вид насекомых

В Крыму обнаружили новый биологический вид насекомых.

Как сообщили РИА «Новый День» в Крымском федеральном университете (КФУ) имени Вернадского, новый вид получил название Negotithia efetovi (Негоцинтия Ефетова – в знак признания заслуг профессора КФУ Константина Ефетова в области биологии). Он относится к классу насекомых, отряду чешуекрылых, семейству стеклянниц.

Научное описание вида опубликовано в журнале Russian Entomological Journal.

В вузе сообщают, что европейские ученые удивлены открытием и собираются в Крым, чтобы увидеть насекомое собственными глазами.

Предполагается, что Негоцинтия Ефетова может быть эндемиком Крыма, то есть среда его обитания ограничена полуостровом.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 16.10.19

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