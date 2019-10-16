В МВД Крыма ищут «крота», сотрудничающего с украинскими экстремистами

В МВД Крыма может действовать «крот», сливающий информацию Украине – об этом заявил крымский правозащитник Олег Бондаренко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поводом послужила публикация в одном из проукраинских СМИ, в которой сбежавший на Украину экс-вице-спикер Верховного Совета Крыма Рефат Чубаров цитирует распоряжение министра внутренних дел Крыма Павла Каранды и внутренний раппорт одного из сотрудников Центра «Э» крымского главка МВД России.

«Несколько дней назад лидер экстремистской, запрещенной в России организации «Меджлис крымскотатарского народа» Рефат Чубаров, на страницах финансируемого конгрессом США сайте украинского проекта «Крым.Реалии», процитировал служебные документы, подписанные министром внутренних дел по Республике Крым Павлом Карандой, составленные на основе служебных документов, подписанных сотрудником Центра противодействия экстремизму МВД по Республике Крым по фамилии Белашов, – заявил Бондаренко. – Тогда же у меня возникли вопросы о возможном нахождении в МВД по Республике Крым «крота», возможно, связанного с экстремистской организацией и, возможно, «сливающего» информацию Рефату Чубарову».

Правозащитник обратился в Центр противодействия экстремизму МВД по Республике Крым с просьбой проверить это предположение и уже через 3 дня получил ответ.

Ответ его не устроил: «Как я понял из письма полковника полиции России Олега Уткина, сотрудники Центра противодействия экстремизму МВД по Республике Крым проводили гласные оперативно-розыскные мероприятия в отношении некоего гражданина.

В ходе проведения мероприятий сотрудники Центра «Э» составляли некие служебные документы, один из которых в копии, возможно, был передан самому гражданину, что предусмотрено соответствующей инструкцией.

Т.е., как я понял из ответа полковника Олега Уткина, на этом проверка моего заявления, возможно, закончилась и выяснять, какие именно служебные документы МВД по Республике Крым документы цитировал Рефат Чубаров и откуда он их получил, никто в МВД Крыма не собирается.

Иными словами, если по возможно непроверенному, как я предполагаю, мнению полковника Олега Уткина, Рефат Чубаров цитировал копию документа МВД, полученного от гражданина, то почему Центр «Э», возможно, не озаботился закреплением доказательств связи этого гражданина с лидером экстремистской организации? Ведь в ответе полковника Олега Уткина об этом нет ни одного слова.

Или полковник Олег Уткин совсем не уверен в том, что документы переданы Рефату Чубарову гражданином? Тогда кем, так как, исходя из ответа Олега Уткина, на мой взгляд, можно сделать вывод о том, что существует, возможно, несколько вариантов получения служебных документов МВД по Республике Крым лидером экстремистской организации. И, коль скоро факт передачи служебных документов Чубарову гражданином не задокументирован, то исключать наличие возможного «крота» в МВД по Республике Крым, на мой взгляд, нельзя».

Бондаренко направил новое заявление, в том числе в адрес руководства Главного управления по противодействию экстремизму МВД России, сообщив, что намерен добиваться полноценной проверки по факту возможного наличия возможного «крота» в МВД по Республике Крым.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 16.10.19

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