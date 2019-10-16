Украина ввела пункты о Крыме и России в национальный отбор на Евровидение

На конкурс «Евровидение 2020» от «Незалежной» поедут только разделяющие «ценности украинского общества» исполнители. Все другие будут отсеяны.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил председатель украинского жюри «Нацотбора» Зураб Аласания.

В релиз украинского песенного «Нацотбора» включены пункты, которым обязан соответствовать каждый украинский исполнитель.

«Участником Нацотбора может быть исполнитель или коллектив участников без концертной деятельности на территории РФ с 2014 года.

Конкурсант не должен планировать или анонсировать свои концерты в России перед финалом «Евровидения».

Претендент не должен посещать аннексированный Крым, нарушая законодательство Украины.

Песня для конкурса должна быть оригинальной, продолжительностью не больше 3 минут.

В тексте не должно быть политических, военных или коммерческих призывов. Участник должен иметь имущественные права на песню», – указано в релизе.

В случае выявления нарушения одного из пунктов участник будет дисквалифицирован на любом этапе конкурса.

Напомним, предыдущий украинский отбор на «Евровидение 2019» завершился скандалом. Победители отказались выполнять требования националистически настроенных членов жюри об отказе от гастролей в России, а также невнятно отвечали на вопрос о территориальной принадлежности Крыма.

В результате Киев не пустил на конкурс ни одного из украинских артистов.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 16.10.19

В МВД Крыма ищут «крота», сотрудничающего с украинскими экстремистами. / В Крыму открыли новый вид насекомых. / Он хороший, просто нервный: чеченец устроил стрельбу в Севастополе. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»