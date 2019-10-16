СБУ получила доказательства финансирования акций против «формулы Штайнмайера»

Руководители и участники акции украинских неонацистов против «формулы Штйнмайера» в Киеве под названием «Нi капітуляції» получали деньги от оппозиционных президенту Зеленскому политических сил.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава парламентской фракции от президентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия и добавил, что доказательства уже переданы в Службу безопасности Украины.

Ранее националисты обвинили Арахамию в бездоказательности утверждений о проплаченности «Штайнмайер-майдана» в Киеве.

«Да, я вчера передал следователю заявление, подписал бумагу. Это уже вторая за мой парламентский опыт: одна – в Государственное бюро расследований, а вторая – в СБУ», – отметил глава президентской фракции.

Между тем, новая украинская власть сама не спешит реализовывать подписанную ранее «формулу Штайнмайера», обставляя её выполнение новыми условиями.

Напомним, накануне официальный Киев заявил, что Украина не будет выполнять политическую часть Минских соглашений (проведение выборов и особый статус для Донбасса), пока существуют Донецкая и Луганская народные республики.

Как сообщал «Новый День», недавно глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил в Люксембурге, что Киев пока не может справиться с сопротивлением урегулированию конфликта в Донбассе внутри страны.

Поэтому, по его мнению, необходимо требовать ещё больше уступок от Москвы, усиливая на неё санкционное давление.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 16.10.19

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