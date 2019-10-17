Ушел в отставку – пришел на допрос: в Севастополе продолжаются кадровые чистки

В правительстве Севастополя продолжаются кадровые чистки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на этот раз в отставку отправлен руководитель Севприроднадзора Сергей Самойлов. По словам инсайдеров после смены градоначальника перед ведомством был поставлен ряд первоочередных задач, но ни с одной из них Самойлов не справился: город по-прежнему завален строительным мусором, так и не отозвано разрешение на строительство элитного жилого комплекса в уникальной фисташковой роще в бухте Омега и стройку у сквера Первого бастиона, на территории Языковой балки под видом противооползневых работ продолжают незаконную добычу гравийно-галечной смеси, угрожая полностью разрушить проблемный участок.

В городе отмечают, что при губернаторе Овсянникове Самойлов успел сделать много такого, за что может повторить судьбу экс главы департамента городского хозяйства Севастополя Михаила Тарасова, которого уволили в конце сентября, а 16 октября задержали в рамках уголовного дела.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 17.10.19

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