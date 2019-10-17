Крым теряет позиции: полуостров не пользуется спросом на новогодние праздники

Крым теряет позиции: по итогам начавшихся продаж новогодних туров, региона среди лидеров нет и, по оценкам специалистов, скорее всего не будет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно данным онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru, собранных на основе сводного анализа результатов продаж турпакетов от 120 российских туроператоров, по объемам продаж на новогодние даты Россия замыкает ТОП-5 самых популярных направлений.

По мнению экспертов, это хороший результат, тем более что, в отличие от зарубежных направлений, поездки по России туристы, как правило, организовывают самостоятельно. ТО есть реальный интерес к внутреннему туризму еще выше.

Пик продаж туров по России еще впереди, но лидеры продаж уже известны и вряд ли изменятся, отмечает «Вестник АТОР».

Безусловным лидером является Краснодарский край (Красная Поляна и Сочи), в топе спроса также Санкт-Петербург, Подмосковье, Калининград, Казань, Великий Устюг и Карелия.

Пока наблюдается минимальный рост спроса на новогодние туры – не более 2%, но в ноябре, прогнозируют специалисты, этот показатель подрастет не менее чем на 20%, а некоторые туроператоры ожидают рост в 1,5 раза.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 17.10.19

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