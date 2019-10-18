Казус хостела: гостиничный рынок Крыма и Краснодарского края оказался под угрозой

Гостиничный рынок Крыма и Краснодарского края оказался под угрозой: изменения в законодательстве могут привести к резкому сокращению предложения в этом сегменте и, как следствие, существенному росту цен на размещение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 1 октября вступили в силу поправки в Жилищный кодекс о запрете хостелов и гостиниц в жилых помещениях, «даже если это отдельные здания в объектах жилого фонда». Департамент туризма Минэкономразвития РФ начал рассылать письма аккредитованным организациям, занимающимся классификацией отелей, с требованием прекратить действие свидетельств о присвоении категории небольшим гостиницам такого рода.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) напоминают, что поправки в Жилищный кодекс были разработаны из-за многочисленных жалоб жителей многоквартирных домов, недовольных соседством с гостиницами и хостелами в своих подъездах. «Поэтому в Санкт-Петербурге, где большинство малых средств размещения традиционно располагается в коммуналках многоквартирных домов, ждали от нововведения разрушительных последствий, – цитирует «Интерфакс» пресс-секретаря РСТ Ирину Тюрину. – А, например, в Крыму, где большинство хостелов и гостиниц расположено в отдельно стоящих зданиях, гостевых домах и виллах, на закон отреагировали спокойно».

Однако на полуострове придерживаются другого мнения, называя «закон о хостелах» серьезной угрозой для рынка курортных апартаментов, гостевых домов и мини-отелей. В курортных регионах России – прежде всего в Крыму и Краснодарском крае – именно эти виды размещения являются основными. И 95% из них оформлены именно как жилые объекты.

По данным ассоциации «Туристический альянс Крыма», 70% туристов, приезжающих на полуостров, останавливаются в так называемом частном секторе и небольших отелях, большинство из которых располагаются как раз в жилых домах.

Поправки в Жилищный кодекс оставляет владельцам таких средств размещения единственный способ легализовать свой бизнес – перевести собственный дом в категорию нежилых помещений. Но проблема в том, что многие сами постоянно живут в домах, в которых сдают в высокий сезон туристам комнаты. Изменение статуса недвижимости не только заметно увеличит расходы на ее содержание, но и лишит собственников регистрации (прописки), по сути превратив их в бомжей со всеми вытекающими последствиями.

«Релевантной оценки числа пострадавших не существует: официального реестра собственников индивидуальных домов, организовавших на их базе небольшой отель, нет. Но в кулуарных беседах уже понимающие серьезность допущенной ошибки чиновники поясняют, что речь идет о тысячах объектов только в Крыму и Краснодарском крае, – пишет «Коммерсант». – Но закон о хостелах идет вразрез не только с привычной практикой ведения частного гостиничного бизнеса в Крыму, но и с утвержденным правительством в феврале этого же года положением о классификации гостиниц, где, например, в официальном определении горные приюты, шале и бунгало называются домами с кухонным оборудованием».

По мнению специалистов, очевидного решения у сложившегося казуса на сегодняшний день нет. Отменять поправки к Жилищному кодексу никто не собирается. Возможно, проблему попытаются решить, постепенно видоизменяя утвержденную классификацию гостиниц.

Кроме того, в Крыму надеются на закон о туристическом жилье, который хотя бы официально разрешит им сдавать отдыхающим свое жилье. Но проект только разрабатывается, и когда закон будет принят – неизвестно.

«Региональные власти ситуация, очевидно, поставила в тупик: на местах проблема пока решается с помощью ручного регулирования и политики невмешательства, – отмечает «Коммерсант». – Если в Москве и Санкт-Петербурге сотрудники Роспотребнадзора уже активно выписывают оказавшимся вне закона средствам размещения предписания о прекращении деятельности, в Крыму и Сочи на аналогичные объекты пока просто не обращают никакого внимания».

Однако долго так вряд ли может продолжаться: прекратить действие свидетельств, выданных аккредитованными организациями, занимающимся классификацией отелей, местам размещения, организованным в жилом фонде, должны были до 15 октября. Игнорирование требования Минэкономразвития может ударить по самим «классификаторам».

Впрочем, подавляющая часть крымских отелей не рискует лишиться свидетельства о классификации, так как его у них попросту нет. По данным министерства курортов Крыма на середину июля, обязательную классификацию прошли около 160 крупных объектов размещения (это практически все) и менее 100 крымских малых отелей, хотя работает их, по оценкам министерства, сделанным в 2018 году, не менее 4,5 тысяч.

Эксперты называют другую цифру – не менее 6 тысяч.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 18.10.19

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