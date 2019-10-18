Аэропорт «Симферополь» закрыли из-за тумана

В аэропорту Симферополя задерживают вылет и прибытие самолетов. Причина – туман, опустившийся еще ночью.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», отправить удалось только один московский рейс – вместо 6:50 он вылетел в 9:22 по местному времени. Еще три московских рейса, включая два ночных, а борт до Сочи пока задерживаются.

В связи с туманом откладывается и прибытие воздушных судов. Прорваться удалось только одному самолету из Москвы: вместо 10:00 он сел в 10:23. Остальные самолеты, предусмотренные расписанием, начнут прибывать в Симферополь не раньше 11:00.

«Задержки составляют от одного до нескольких часов. В настоящее время туман рассеивается, в ближайшее время все задержавшиеся воздушные суда прибудут в Крым», – сообщили в аэропорту.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 18.10.19

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