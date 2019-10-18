Жительница Севастополя едва не убила годовалую дочь кашей

Жительница Севастополя накормила годовалую дочь кислотной кашей: ребенок попал в реанимацию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вечером 5 октября. Женщина готовила ребенку ужин, но вместо воды налила в кастрюлю кислоты и сварила кашу.

Во время еды ребенку стало плохо, мать вызвала скорую. В больнице у ребенка диагностировали химический ожог глотки и пищевода.

По данному факту правоохранительные органы начали проверку, пишет «КП-Крым». О состоянии ребенка не сообщается.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 18.10.19

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