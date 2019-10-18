Белорусско-крымская угроза: Украина заявляет о подготовке широкомасштабной военной агрессии

Украинские военные продолжают пугать сограждан угрозой российского вторжения. И делают при этом противоречивые заявления.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с очередным разоблачением «российского коварства» выступил заместитель начальника украинского Генштаба Алексей Таран в интервью изданию «Тиждень».

Сначала Таран похвастался: «Линия соприкосновения (между Россией и Украиной – прим НД) стабилизирована, дальнейшее продвижение агрессора вглубь территории невозможно».

А потом сообщил: «Россия готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии». Но доказательств не привел, считая их не нужными: «Эти планы вполне очевидны. ВСУ в соответствии готовятся к отражению вооруженной агрессии по всей границе Украины. Это касается не только линии соприкосновения, но и других районов, начиная с границы с Беларусью и дальше вблизи Крыма и Бессарабии».

Таран признает: именно постоянные разговоры о российской угрозе позволяют ВСУ развиваться и получать дополнительное финансирование.

Вопрос, зачем России украинская территория, по-прежнему не обсуждается.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 18.10.19

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