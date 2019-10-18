Делал осознанно: главному по градостроительству в Севастополе предъявили обвинение

Исполняющему обязанности директора департамента архитектуры и градостроительства Севастополя

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКРФ по РК и Севастополю, Александру Моложавенко вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ – превышение должностных полномочий. Уголовное дело возбуждено по материалам проверки городской прокуратуры.

Поводом для проверки послужил ввод в эксплуатацию второй и шестой очередей комплекса Fiolent Village (Фиолентовское шоссе – 134).

По версии следствия, Моложавенко знал, что застройщик – ООО «Порфир» не выполнил условия в части обязательного присоединения объекта к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения, документы об исполнении технических условий на присоединение объекта к указанным инженерным коммуникациям не предоставил. Однако чиновник выдал разрешение на ввод в эксплуатацию корпуса №4 и задания кафе.

«Указанные действия повлекли за собой существенное нарушение прав на благоприятную окружающую среду граждан, купивших помещения в этом комплексе, а также на водообеспечение в должных объемах», – заявили в Следственном комитете.

По некоторым данным, Fiolent Village принадлежит экс-министру обороны Украины Павлу Лебедеву.

Напомним, накануне Ленинский районный суд Ростова-на-Дону избрал меру пресечения для экс-главы департамента городского хозяйства Севастополя Михаила Тарасова, задержанного в тот же день, что и Моложавенко. Тарасова отправила в СИЗО до 14 декабря.

Севасополь, Илья Пелехов

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