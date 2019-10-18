В Крыму увеличили длительность осенних каникул: если в прошлом году школьники отдыхали 7 дней, то в этом – будут 8.
Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве внутренней политики, информации и связи РК, первоначально каникулы планировалось объявить с 31 октября по 4 ноября.
Но, проанализировав структуру учебного года, министерство образования направило в школы рекомендации предоставить ученикам 1 – 11 классов отдых с 28 октября по 4 ноября.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 18.10.19
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