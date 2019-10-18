В Крыму отдали под застройку реликтовый лиц, являющийся республиканской собственностью

В Крыму продают под жилую застройку территорию реликтового леса: его собирались уничтожить еще при Украине и теперь, похоже, приступили к решительным действиям.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в феврале 2015 года Госсовет Крыма вернул в собственность республики 160 гектаров леса, которые при Украине вывели из земель лесного фонда и поделили более чем на 100 участков под жилую застройку. «Участки эти покрыты многовековым можжевельником, сосной. Это лес! – говорит крымский общественник Александр Талипов. – Я думал, нам удалось сохранить эти участки от застройки. Но вот прошло почти 5 лет, и эти участки продаются под застройку! Я не стал делать скриншоты, их бы пришлось делать очень много, посмотрите видео, где уже десятки объявлений о продаже этих земель. Есть объявления о продаже десятков гектар под 8-ми этажную застройку».

Продается наш «спасённый» лес!

«Скажите, почему эти участки стоят на российском кадастре, как жилая и многоэтажная застройка? – обращается Талипов к главе Крыма Сергею Аксенову. – Почему участки после возвращения в собственность государства не были объединены в один и не был сформирован участок лесного хозяйства? Кто ответственен за этот беспредел? Чем закончились суды по возвращению остальных участков? На видео отчётливо видно, что продают лес. А сосну крымскую исключили как раз для этого, никаких препятствий для вырубки гектаров леса теперь нет...»

Крымские власти на это обращение пока никак не отреагировали. Зато крымчане возмутились.

Симферополь, Лиана Макоба

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