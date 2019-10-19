Достаточно паспорта: украинцев и белорусов освободили от экзамена по русскому языку для получения гражданства РФ

Правительство России признало всех украинцев и белорусов русскоязычными. Отныне им не придётся при получении российского гражданства проходить обязательное тестирование на знание русского языка.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на пресс-службу кабинета министров РФ сообщает РИА Новости.

Согласно новым правилам, гражданам Украины и Белоруссии для получения гражданства РФ достаточно подать заявление.

Изменения вносятся в ч. 1 статьи 331 закона «О гражданстве Российской Федерации».

Ранее от обязательного собеседования по русскому языку освобождались лишь иностранные граждане или лица без гражданства, чьи родственники постоянно проживали на территории РФ либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР – в пределах государственной границы РФ.

Вместе с тем, граждане других республик бывшего СССР по-прежнему обязаны проходить тестирование по русскому языку.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.10.19

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