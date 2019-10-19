Львовский неонацист рассказал, кто возглавит Украину после неизбежного краха Зеленского

Неопытная команда шоуменов во главе с президентом-дилетантом Зеленским бесславно завершит своё пребывание у власти.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил одиозный львовский журналист Остап Дроздов – радикальный русофоб, призывающий к репрессиям в отношении жителей юго-востока Украины.

По мнению Дроздова, проблема в том, что среди известных проукраинских политиков нет «настоящих национальных» лидеров, которые могли бы спасти «самостийную Украину».

Кроме того, он обеспокоен тем, что в стране, стремительно теряющей «национальный дух» и волю к борьбе за «незалежность», нет шансов на победу и у националистов новой волны. Впрочем, считает Дроздов, и в этом лагере наблюдается острый дефицит кадров.

«Кто будет после Зеленского? Необходимо уже сейчас ставить этот вопрос, потому что, если так дальше пойдет, и этот зелёный шарик (Зеленский – прим. «НД») сдуется, нам нужно будет быстро думать, кого ставить после него. В обойме есть несколько людей. Эти фамилии я хочу слить навсегда в унитаз. Прежде всего, имею в виду Петра Порошенко, потому что много людей считают, что можно допустить его возвращение как наиболее проукраинского. Я далек от этой мысли…

О Юлии Тимошенко даже говорить не хочу. Мне кажется, что её необходимо просто списать, поблагодарить за всё, что она сделала и отправить отдыхать на берега Киевского моря (Киевское водохранилище – прим. «НД»). Пускай просто пишет мемуары и борется за Украину дальше, но не на первых, даже не вторых, а на третьих ролях.

Некоторые думают, что Вакарчук (Святослав Вакарчук, лидер партии «Голос» – прим. «НД») может быть следующим. Очень тяжело говорить о нуле. Вакарчука не существует в украинской политике. Его нет вообще нигде. Он даже не ходит в Верховную Раду. Будем говорить объективно и поставим большую точку в его политической карьере. Он не политик, а неизвестно что. В нем не вижу никаких перспектив…

Кто будет претендовать на пост президента от проукраинских сил? Нет никого вообще. Выжженная земля, политическая пустыня Сахара. Абсолютно никого нет, кто, условно говоря, мог бы идти через три года на пост президента. Если сейчас не ставить этот вопрос, не готовить кандидата, то будет беда», – переживает неонацист.

«Боюсь своих прогнозов, потому что они имеют паскудное свойство сбываться, но кто будет на первом месте? Думаю об этом очень часто. Когда я вижу социологию, куда этот «мудрый» народ склоняется, я прогнозирую вот что: после Зеленского следующим президентом Украины может быть или Виктор Медведчук, или Юрий Бойко», – приводит слова Дроздова «ПолитНавигатор».

Напомним, основатели партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук и Юрий Бойко часто гостят в Кремле и пользуются политической поддержкой Москвы.

Юрий Бойко баллотировался на пост президента Украины в 2019 году и с 11,68% голосов занял в первом туре выборов четвёртое место после Владимира Зеленского, Петра Порошенко и Юлии Тимошенко.

На прошедших позже парламентских выборах партия «ОПЗЖ» Медведчука-Бойко набрала 13,05% голосов избирателей и прошла в Верховную Раду, заняв второе место.

Симферополь, Валентин Карамазов

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