«Не надо нас обдуривать!» – Кравчук объявил Украину страной-победительницей в Донбассе

Москва не имеет права «обдуривать» Украину и заставлять Киев вести прямые переговоры с Донецком и Луганском.

Закончить войну и решить судьбу ЛДНР можно и нужно без учёта мнения Донбасса.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил первый президент «незалежной» Украины Леонид Кравчук.

По мнению Кравчука, решение по Донбассу должно приниматься только мировыми державами совместно с Украиной, например, как на Ялтинской конференции 1945 года, где страны-победительницы обсуждали будущее гитлеровской Германии.

«Россия говорит, что Украина должна договариваться с ЛДНР. Но когда заканчивалась Вторая мировая война, в Крыму собрались Черчилль, Рузвельт и Сталин, без какой-либо группы. Собрались и приняли решение», – вспомнил экс-президент Украины.

Иным вариантом урегулирования в Донбассе, по словам Кравчука, может быть использование опыта Беловежских соглашений, где без Михаила Горбачёва решалась судьба Советского Союза.

«Когда мы собрались в Беловежской пуще – Ельцин, Кравчук и Шушкевич, то мы не искали трёхсторонней группы, а приняли решение самостоятельно, подписали документ консенсусом.

Поэтому не надо нас обдуривать и делать вид, что мы ничего не знаем и всё принимаем на веру!

А если так, то нужно ехать в Париж – Путину, Зеленскому, Меркель и Макрону. Сесть (за стол переговоров), у них достаточно полномочий, могут пригласить любых консультантов, и принять историческое решение», – приводит слова Кравчука «ПолитНавигатор».

Отметим, что судьба Берлина в Ялте решалась накануне полного разгрома Германии, а Беловежские соглашения принимались тремя советскими республиками без учёта мнения парализованной на тот момент центральной власти СССР.

Между тем, Донбасс находится в полной боеготовности и власть в ЛДНР далеко не парализована, а Киев, как известно, не является на данный момент «победителем» в гражданской войне на востоке Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 20.10.19

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