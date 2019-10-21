Десятки тысяч юных крымчан нуждаются в психологической помощи

В Крыму дети из 34 тысяч семей нуждаются в социально-психологической помощи. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил директор Крымского республиканского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Андрей Архангельский. Как передает корреспондент РИА «Новый День», наиболее сильно на детской психике, по словам специалиста, отражаются бедность, злоупотребление родителей алкоголем, болезни самого ребенка, ненормированная занятость родителей и чрезмерная увлеченность несовершеннолетних Интернетом.

«Сейчас есть такая «эпидемия одиночества», когда родители работают с утра до ночи. Они не знают, чем живет ребенок, а он «живет» в социальных сетях», – цитирует Архангельского РИА «Новости». Он рекомендует родителям уделять детям больше времени.

Симферополь, Лиана Макоба

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