Из Крыма собирались вывезти крупную партию наркотиков

Житель Армянска планировал вывезти на материк крупную партию наркотиков.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении ФСБ РФ по РК и Севастополю, в тайнике своего автомобиля он собирался «перебросить» в Краснодарский край около 10 кг каннабиса.

«В рамках проверки оперативной информации на подходах к Крымскому мосту сотрудниками правоохранительных органов остановлен автомобиль указанного гражданина, – рассказли в ведомстве. – В ходе осмотра транспортного средства в оборудованном под его днищем тайнике обнаружено 12 полиэтиленовых пакетов с наркотическим средством каннабис общей массой порядка 10 килограммов. Подозреваемый задержан».

Возбуждено уголовное дело.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 21.10.19

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