Заболевание серьезное и запущенное: эксперт поставил диагноз властям Севастополя

Обилие приезжих в органах власти Севастополя вредит и городу, и самим чиновникам. Об этом заявил политический аналитик Вадим Дворников.

Как уже сообщал «Новый День», нашествие «варягов» на город началось с назначения врио губернатора Дмитрия Овсянникова. Он поставил приезжих на все ключевые посты. Чиновники периодически менялись, но традиция «не брать местных» сохранялась.

Такую кадровую политику пытались объяснить стремлением уйти от клановой системы и ослабить влияние на власть со стороны местных бизнесменов. Однако ситуация в городе только ухудшалась: традиционное для России противостояние чиновников и общественности усугублялось идентификацией «свой – чужой». Что, в конечном итоге, привело к серьезным конфликтам, как между правительством и горожанами, так и между властными структурами.

Овсянникова отправили в отставку, но его место вновь занял приезжий, который пока не торопится раздавать руководящие кресла севастопольцам.

Между тем, приезжие чиновники одни за другим оказываются под прицелом следственных органов. Напомним, на прошлой неделе были задержаны директор департамента архитектуры и градостроительства Александр Моложавенко и экс-директор департамента городского хозяйства Михаил Тарасов.

«Задержания – это логично и правильно. Горожане были в ожидании подобной развязки, – цитирует telegram-канал «Акценты» политического аналитика Вадима Дворникова. – И ждут продолжения, потому как подобного наглого беспредела в Севастополе, неуважительного отношения к севастопольцам, не прикрытого разграбления города и бюджета никогда не было».

Эксперт уверен, что Моложавенко и Тарасовым дело не ограничится, и город еще услышит о резонансных задержаниях бывших и настоящих чиновников и руководителей государственных предприятий.

«Почему-то в Севастополь на протяжении пяти лет с особым упорством лезут (или их тащат сюда на ошейнике) горе-специалисты, не добившиеся до своих солидных лет ничего у себя на родине, но решившие, что здесь они будут самыми умными, – продолжает Дворников. – А в результате из таких «спецов», возомнивших себя «бессмертными» и неприкасаемыми, получаются замечательные «овцы на закланье».

В свою очередь, их «пастухи» убыли из города при своих «шерсти и деньгах» и чувствуют себя замечательно, подыскивая «новое пастбище и новых овец».

Слишком высокий процент приезжих руководителей в городе (совершенно не связанных с городом и его жителями, не понимающих традиции и исторический менталитет севастопольцев), создаёт определенную микросреду в руководстве города. И этой среде чужды внутренняя самокритичность, так как отсутствует понимание стороннего взгляда, что ведёт к разгильдяйству, попустительству и возможности тупо воровать, считая, что это не видят другие.

Отрыв от народа (севастопольцев) – очень серьёзное «заболевание» городской власти. И эта болезнь сегодня продолжается. Незначительные (одиночные) назначения политиков одного из политических центров влияния в целом не решило эту проблему, хотя и оцениваю эти назначения достаточно положительно».

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 21.10.19

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