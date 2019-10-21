В Крыму туристка сорвалась с 40-метрой скалы

В Крыму туристка сорвалась с 40-метрой скалы и осталась жива.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по РК, инцидент произошел в Симферопольском районе. Жительница крымской столице гуляла на вершине Стол-горы.

«Девушка оступилась и упала с высоты около 40 метров, в результате чего получила различные травмы», – рассказали в ведомстве.

Туристка упала в густые кусты у подножья горы, это и спасло ей жизнь.

На носилках ее доставили к автомобилю спасателей и отвезли в Симферопольскую городскую больницу.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 21.10.19

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