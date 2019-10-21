В Крыму изнасиловали семилетнюю девочку

В Нижнегорском районе Крыма изнасиловали 7-летнюю девочку.
Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ СКРФ по Крыму и Севастополю девочка вместе с младшим братом гуляла на улице в одном из сел Нижнегорского района. К ней подошел нетрезвый сосед, увел в лесополосу и изнасиловал.
Преступник задержан, ему предъявлено обвинение.
Ребенку оказана необходимая медицинская помощь.
Нижнегорск, Лиана Макоба
Нижнегорск. Другие новости 21.10.19
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