Шведский друг Украины оценил расклад сил в ЕС по антироссийским санкциям

Среди 28 стран Евросоюза только две страны выступают яростными сторонниками сохранения режима антироссийских санкций.

Вместе с тем, ещё 18 стран идут в фарватере общей антироссийской политики и не возражают против постоянного продления ограничительных мер в отношении Москвы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такой вывод следует из комментария известного противника Кремля, профессора Джорджтаунского университета, политолога Андерса Аслунда для украинских читателей киевского издания «Новое время».

В своём обзоре Аслунд попытался «успокоить» украинцев и заверить их, что, несмотря на «тревожные изменения» в отношениях Европы и России, антироссийские санкции в ближайшее время отменены не будут.

По его словам, пока «только» восемь стран выступают за отмену санкций, из них наиболее активны – пять.

«Не думаю. Санкции – это очень инерционный процесс. В ЕС восемь стран-членов выступают против санкций в отношении России, и пять из них сильно против – Италия, Кипр, Греция, Венгрия и Австрия. При этом двадцать стран за санкции, особенно Литва и Польша. В такой ситуации санкции точно не отменяют», – приводит слова Аслунда «ПолитНавигатор».

Отметим, что движение за отмену антироссийских санкций в Европе набирает всё больше сторонников не только среди руководства стран ЕС, но и среди европейских и национальных парламентских партий и объединений.

Симферополь, Валентин Карамазов

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