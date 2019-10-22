В Севастополе зарезали таксиста и подожгли его дом

Жителя Балаклавы 7 раз ударили ножом в сердце, а затем подожгли дом.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКРФ по Крыму и Севастополю, убийство произошло 21 октября. 56-летний севастополец работал таксистом и вчера подвозил 24-летнюю женщину. В дороге завязался оживленный разговор, и водитель пригласил пассажирку к себе в гости. Та согласилась.

Знакомство продолжилось в доме таксиста, расположено в садовом товариществе «Золотая балка». По словам женщины, когда спиртное закончилось, она решила уйти, но у хозяина были другие планы – он начал приставать к гостье. А та схватила нож и не менее 7 раз ударили мужчину в сердце. А потом, испугавшись и решив скрыть следы убийства, подожгла дом.

Женщина задержана. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 22.10.19

Крымчан не торопятся подключить к цифровому вещанию. / Украинские неонацисты обозвали лгунами и обвинили в атаке на Украину 40 американских конгрессменов. / ВРИО губернатора Севастополя может стать «главным медведем». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»