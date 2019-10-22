«Будут сидеть по очереди»: в ЗакСо Севастополя появится еще один вице-спикер

В Законодательном собрании Севастополя появится третий вице-спикер. Необходимость еще одного зама объяснили увеличившимся представительством политических партий в городском парламенте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас должности вице-спикеров занимают Татьяна Лобач (Единая Россия) и Василий Пархоменко (КПРФ).

«Избрание трех заместителей позволит улучшить организацию деятельности парламента Севастополя, создав возможность оптимального распределения функциональных обязанностей при осуществлении руководства», – заявил председатель постоянного комитета Заксобрания по законодательству и государственному строительству Сергей Колбин, выступивший в роли докладчика по вопросу. И добавил, что подобное решение позволит представителям разных партий принимать наиболее полное участие в работе городского парламента.

Некоторым депутатам нововведения пришлись не по вкусу. «Недопустимо менять Конституцию (устав – прим НД) города в угоду политическим амбициям», – заявили они.

Но большинство решило, что устав – «не догма и не Библия».

Оппоненты не сдавались и упирали на то, что в недавно отремонтированном зале заседаний места в президиуме предусмотрены только для двоих.

«Никаких перестановок и реконструкций, которые повлекут финансовые затраты, мы делать не будем, – заявил спикер Владимир Немцев. – Заместители будут сидеть по очереди».

В итоге 16 депутатов проголосовали за изменение городского устава и введение должности третьего вице-спикера, 3 – против, еще 3 воздержались.

Напомним, в Законодательном собрании Севастополя первого созыва были представлены две политические партии, в действующем составе – пять.

Севастополь, Илья Пелехов

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