Днепр уже не тот: Украина погубила великую реку

Главную водную артерию Украины от гибели спасёт только масштабная комплексная государственная программа. К настоящему времени состояние Днепра дошло до критического состояния.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава Национального экологического совета Украины Александр Чистяков.

По его словам, Днепр «стонет и умирает» из-за уничтожения его притоков в результате техногенного воздействия. На данный момент уничтожено уже 10 тысяч малых рек, хоть как-то питавших и без того повсеместно перекрытый плотинами Днепр.

«Все началось с того, что величайшую реку перегородили дамбами, она потеряла собственное течение и не в состоянии смыть то, что туда попадает. А по берегам Днепра стоят мегаполисы и химические предприятия со своими стоками и сливами», – приводят слова Чистякова «Известия».

Глава экологического совета Украины сообщил также, что на реке образовалось более 50 огромных мелей. Из-за масштабного сброса сточных вод она уже «цветет всеми цветами радуги».

Поскольку пока государственная программа по спасению Днепра даже не обсуждалась, Чистяков предлагает хотя бы срочно принудить депутатов местных советов привести местные законодательства в соответствие с Водным и Земельным кодексами.

Симферополь, Иван Капустин

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