Киев не намерен отменять транспортную блокаду Крыма

Никакого восстановления прямого транспортного сообщения между Украиной и Крымом не будет.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

По словам чиновника, максимум, на что могут рассчитывать украинские туристы и крымчане, имеющие родственников в «Незалежной», – это ремонт контрольно-пропускных пунктов на границе и организация автобусного сообщения в Херсонской области до погранперехода.

«Сразу уточню, чтобы не было дезинформации, когда из меня сделали немного сепаратиста, что якобы прямое сообщение с Крымом – нет, такого, конечно, не будет. Это исключительно на территории Украины, на подконтрольной, независимой территории Украины. Это для удобностей. А эти перевозки, конкурсы будет проводить облгосадминистрация», – поспешил объясниться Криклий.

«Как только мы запустим этот объект, сдадим сервисную зону, вместе с этим уже будут запущены конкурсы для легальных перевозчиков. Очень надеюсь, что это будут нормальные компании с нормальным сервисом», – приводит слова украинского чиновника «ПолитНавигатор».

Напомним, ранее в правительстве Крыма призвали Киев не мучить собственных граждан отсутствием ж/д сообщения с полуостровом.

Кроме того, замначальника Пограничного управления ФСБ по Крыму Николай Бондаренко также говорил о готовности принимать украинские поезда.

Как сообщал «Новый День», на сайте украинского президента была зарегистрирована петиция с требованием возобновить все виды транспортного сообщения с Крымским полуостровом, в том числе и авиационное.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 22.10.19

Днепр уже не тот: Украина погубила великую реку. / Развивать виноделие в Крыму мешает жадность. / Севастопольские «единороссы» пытаются ослабить позиции «чаловцев» в городском парламенте. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»