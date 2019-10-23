В ГПУ создали спецдепартамент по Крыму и Донбассу

На Украине создан департамент по надзору за ходом расследований уголовных преступлений в Донбассе и Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», новое ведомство, которое будет подчинено Генпрокуратуре Украины, должно сосредоточиться на «уголовных производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта». В департаменте создаются два управления – одно по Крыму, другое по Донбассу. В каждом управлении будет по два отдела.

Напомним, в рамках ГПУ уже существует прокуратура Автономной республики Крым.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 23.10.19

К особому статусу Донбасса уже примеривается Закарпатье. / Собственного газа в украинских хранилищах оказалось в два раза меньше от объявленных объёмов. / Русский мир перешёл крымскую границу и зашагал по Херсонской области. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»