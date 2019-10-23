В Крыму объявили войну нестационарным торговым объектам

В Крыму собираются существенно сократить число нестационарных торговых объектов (НТО). Об этом сегодня заявил глава РК Сергей Аксенов на внеочередном заседании Госсовета Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Аксенов заявил, что в таком количестве и с таким качеством обслуживания, как сейчас, НТО не нужны, тем более, что практически никаких доходов бюджет Крыма от них не получает.

«На всю Казань действует 200 нестационарных объектов, а у нас только в Саки – более 400», – заявил Аксенов и сообщил, что к 1 января 2020 года число НТО будет сокращено. Разрешение на подобную схему работы будет выдаваться только российским и, в первую очередь, крымским производителям сельхозпродукции и продуктов питания.

Работников закрываемых НТО обещают трудоустроить, что же касается собственников, то им компенсация не предусмотрена: «Как правило, это крупные бизнесмены, у которых подобных точек десятки», – подчеркнул Аксенов.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 23.10.19

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