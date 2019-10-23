Крымских чиновников будут премировать только за то, что они работают

Крымских чиновников будут премировать за то, что они просто делают свою работу. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов на внеочередном заседании Госсовета.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Крыму вводится система планирования и оценки деятельности структур исполнительной власти и местного самоуправления. В основу положена схема оценки работы губернаторов федеральными властями.
Предполагается ежегодно утверждать государственное задание на управление конкретными задачами для органов власти, а также ежеквартальные и годовые показатели, характеризующие успешность выполнения поставленных задач.
В частности, результативность деятельности органов самоуправления муниципальных районов и городских округов будет оцениваться раз в квартал по 15 показателям: рост инвестиций в муниципальных образованиях, количество населения, занятого в малом и среднем бизнесе, рост собственных доходов муниципальных образований и так далее.
«Система материального стимулирования чиновников и структурных подразделений будет учитывать показатели эффективности их деятельности. То есть, выполнил чиновник плановые показатели – получил премию, не выполнил – не получил. Не выполнил еще раз – добро пожаловать на выход с вещами», – сообщил Аксенов и добавил:
«Прохождение всех документов, которые касаются реализации федеральных и республиканских программ, будет прописано по срокам. За срыв сроков – персональная ответственность, отсчет ведется с момента доведения лимитов. Еще один важнейший критерий оценки – открытость власти, глав городских и районных администраций, которые будут назначены по результатам конкурсов, мы обяжем раз в месяц отвечать на вопросы граждан в прямом эфире ТРК «Крым», с прямыми звонками в студию».
Работа по созданию системы контроля, адаптированной к крымским условиям, должна завершиться до 1 декабря.
Пока исполнительская дисциплина в органах власти находится на достаточно низком уровне, признал Аксенов.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 23.10.19
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