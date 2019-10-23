Общественный транспорт в Крыму переведут на безналичные расчеты с пассажирами

Общественный транспорт Крыма переведут на безналичные расчеты с пассажирами. Об этом было заявлено сегодня на внеочередном заседании Госсовета республики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подобным образом власти надеются справиться с нелегальными перевозчиками и сокрытием доходов в сфере пассажирских перевозок.

К августу 2020 года планируется перевести на автоматическую систему расчетов, в том числе с применением многофункциональных карт оплаты, 95% общественного транспорта.

Какие варианты расчетов предложат туристам, пока не сообщается.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 23.10.19

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