Общественный транспорт в Крыму переведут на безналичные расчеты с пассажирами

Общественный транспорт Крыма переведут на безналичные расчеты с пассажирами. Об этом было заявлено сегодня на внеочередном заседании Госсовета республики.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», подобным образом власти надеются справиться с нелегальными перевозчиками и сокрытием доходов в сфере пассажирских перевозок.
К августу 2020 года планируется перевести на автоматическую систему расчетов, в том числе с применением многофункциональных карт оплаты, 95% общественного транспорта.
Какие варианты расчетов предложат туристам, пока не сообщается.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 23.10.19
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