На Крымском мосту приступили к испытаниям несущих конструкций железнодорожной части

На Крымском мосту приступили к динамическим и статическим испытаниям основных (несущих) элементов железнодорожной части.

Как сообщили РИА «Новый День» в инфоцентре «Крымский мост», опоры и пролетные строения, на которых сейчас идет монтаж поездной автоматики, проверяются на соответствие проектным параметрам. Это многоэтапный процесс, предваряющий приемочные испытания моста, которые они пройдут в конце года перед запуском движения поездов.

«Сейчас мы наблюдаем, как чувствуют себя конструкции снаружи и внутри под влиянием внешних факторов – это атмосферное давление, температура и влажность воздуха, ветровые, волновые и другие нагрузки. Также проверяем реакцию опор и пролетов на моделируемые нагрузки в режиме реального времени. Фактически испытываем растягивающие и сжимающие напряжения, которые будут возникать во время эксплуатации железнодорожной части моста. Аналогичная работа проводилась во время строительства автодорожной части», – рассказала директор НИИ диагностики Светлана Боханова.

На испытуемых железнодорожных участках моста работают тяжелые технические железнодорожные составы. Каждый включает локомотив и 23 вагона-хоппера со щебнем суммарным весом 2,4 тысячи тонн. Они перемещаются по разным схемам-сценариям, а приборы и датчики – тензометры, инклинометры и акселерометры – фиксируют состояние опор и пролетных строений.

Значения снимаются, когда составы трогаются с места, разгоняются, резко или плавно тормозят, стоят неподвижно в течение 15 минут. Информация с датчиков передается в автоматизированную систему сбора, обработки и хранения данных. Испытания позволят проверить фактические прочностные характеристики всех конструкций при расчетных предельных нагрузках, сравнить их с проектными данными.

Для Крымского моста была разработана комплексная программа мониторинга инженерных систем и конструкций. Один из ее этапов – инженерное сопровождение транспортировки и установки на опоры арок. Более ста датчиков контролировали точность позиционирования габаритных конструкций на всех этапах морской операции – первой такого рода в отечественном мостостроении.

Программа охватывает не только процесс строительства, но и период эксплуатации моста. Так, на автодорожной арке сейчас работает 45 устройств, которые следят за ее состоянием в круглосуточном режиме. Данные поступают в ЦУП (Центр управления производством) Крымского моста. Мониторинг показал, что превышения расчётных параметров напряжений и деформаций за период работы моста (17 месяцев) не зафиксировано. Результаты многомесячных наблюдений подтверждают конструктивную надежность сооружения и его соответствие всем параметрам, заложенным проектом с гарантией на 100 лет.

Керчь, Лиана Макоба

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