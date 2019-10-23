В Крыму бык убил пастуха

В Крыму бык напал на пастуха.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло в селе Вилино Бахчисарайского района.

Тело мужчины в поле обнаружили односельчане. Вызванные на место следователи обнаружили у погибшего раны, которое могли быть нан6есены рогами, а на рогах одного из животных – следы крови.

Проводится доследственная проверка.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 23.10.19

В Крыму отправили в отставку руководителей транспортных госпредприятий. / На Крымском мосту приступили к испытаниям несущих конструкций железнодорожной части. / Общественный транспорт в Крыму переведут на безналичные расчеты с пассажирами. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»