В Крыму бык убил пастуха

В Крыму бык напал на пастуха.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло в селе Вилино Бахчисарайского района.
Тело мужчины в поле обнаружили односельчане. Вызванные на место следователи обнаружили у погибшего раны, которое могли быть нан6есены рогами, а на рогах одного из животных – следы крови.
Проводится доследственная проверка.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 23.10.19
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