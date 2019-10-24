У правительства Крыма лохи движутся, а катера – нет

Правительство Крыма демонстрирует своеобразное представление о движимом и недвижимом имуществе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Совмин Крыма принял два распоряжения подряд, которыми передал имущество из одних рук в другие. Имущество описано так, что нарушает традицию и законы физики.

Распоряжением №1286-р три старых катера (1988,1992 и 1993 годов постройки) изымаются из хозяйственного ведения Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Международный детский центр «Артек» и передаются для оперативного управления ГАУ «Распорядительная дирекция имущества РК». Возможно состояние катеров таково, что зампред премьера Лариса Опанасюк, подписавшая распоряжение, вполне осознанно называет эти плавсредства недвижимым имуществом.

При этом та же Опанасюк подписала и другое распоряжение правительства – №1285, в котором, перечисляется имущество, принимаемое в государственную собственность Республики Крым из муниципальной собственности городского округа Евпатория. В перечень передаваемого движимого имущества там попали дорожки для картинга и множество растений. Причем одни в приложении к распоряжению именуются уважительно: «Дерево Вишня», «Дерево Лох серебристый» – по 5 штук, другие – попроще: «Куст сирени» – 2 и даже просто «Кусты» – 19. Этими неопознанными кустами и другой «движимостью» теперь на праве оперативного управления будет владеть Малая академия наук «Искатель».

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 24.10.19

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