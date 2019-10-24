Возглавить Симферополь собираются 9 человек

25 октября в Симферополе состоится конкурс на должность главы города. О желании возглавитьб крымскую столицу заявили 9 человек (список по алфавиту):

Дмитрий Бондарев – заместитель директора ООО «Единая Республиканская Тендерная Компания»

Антон Ганин – региональный директор ООО «Продекс»

Сергей Зырянов – министр внутренней политики, информации и связи РК

Степан Кискин – индивидуальный предприниматель, экс-депутат горсовета Симферополя

Наталья Маленко – советник главы РК по вопросам местного самоуправления, экс-руководитель администрации Симферополя

Елена Проценко – директор МУП «Метроград»

Александр Спиридонов – председатель Госкомрегистра РК

Валерий Турецкий – генеральный директор «Управляющей компании «Новый Чехов»

Антон Якулевич – директор МБУК «Детский парк».

Конкурс обещают транслировать на портале правительства Республики Крым (раздел «трансляции конкурсов на замещение должностей глав администраций МО РК») и ряде правительственных ресурсов. Крымчане могут поддержать понравившегося кандидата с помощью он-лайн голосования – их мнение обещали учесть при вынесении вердикта.

Отметим, что утвердить главу города Собрание депутатов Симферополя планирует завтра же, 25 октября.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 24.10.19

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