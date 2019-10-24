В Алуште утвердили главу администрации

Депутаты городского совета Алушты утвердили кандидатуру главы администрации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», конкурсная комиссия выбирала из двух претендентов: Галины Огневой, возглавлявшей город с 2017 года, и индивидуального предпринимателя Якова Красненкова. Огнева сохранила пост за собой.

Алушта, Лиана Макоба

Алушта. Другие новости 24.10.19

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