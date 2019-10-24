В Судаке сменилась власть

В Судаке появился новый глава города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на пост градоначальника претендовали четверо: депутат Судакского городского совета Игорь Степиков, руководитель территориального органа администрации города Судака в селах Грушевка, Переваловка, Холодовка Олег Бесараба, представитель судакского филиала АО «Крымтелеком» Александр Ткаченко и безработный Элман Маис Оглы Рагимов.

Сегодня депутаты городского Совета единогласно проголосовали за Игоря Степикова. Согласно итогам онлайн-голосования на сайте правительства Крыма, Степикова поддержали 62% голосовавших.

Степиков с 2006 по 2014 год являлся сельским головой Солнечнодолинского сельского совета, затем возглавлял ООО «Продукт Сервис», первый раз избирался в горсовет по одномандатному округу №10 , второй – партийному списку «Единой России».

Прежний глава Судака Андрей Некрасов ушел в отставку после переизбрания на пост главы Крыма Сергея Аксенова.

Судак, Лиана Макоба

Судак. Другие новости 24.10.19

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