Украина ищет «любой формат» для возвращения Крыма

Украина собирается организовать дополнительный к «нормандскому» формат для обсуждения «возвращения оккупированного Крыма».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила спикер МИД Украины Екатерина Зеленко, комментируя предложение Москвы Киеву признать Крым российским для скорейшего определения морских границ в Чёрном море.

«В дополнение к переговорам в «нормандском формате», целью которых является восстановление суверенитета Украины над оккупированными Россией частями Донецкой и Луганской областей Украины, мы готовы к переговорам в любом формате, главной целью которых станет восстановление суверенитета Украины над сегодня оккупированными Россией АР Крым и городом Севастополь», – отрезала Зеленко.

По её словам, определять морские границы в акватории Чёрного моря Киев будет исходя из принадлежности Крыма Украине.

Напомним, накануне замглавы МИД РФ Андрей Руденко предложил Киеву признать очевидное и не упорствовать в бессмысленном желании вернуть Крым под юрисдикцию Украины.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 24.10.19

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