Зеленский снял военных с фронта для защиты от неонацистов

Форум «по восстановлению Донбасса» в Мариуполе с участием президента и премьер-министра Украины пройдёт в условиях беспрецедентных мер безопасности.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Ринат Айгистов.
По данным разведки ДНР, в Мариуполь с фронта переброшены военные подразделения национальной гвардии Украины. Киев опасается осады форума и провокаций со стороны прибывших в город боевиков нацбата «Азов» (запрещён в РФ).
«По указанию Зеленского, в настоящее время с целью обеспечения безопасности в Мариуполь осуществляется переброска сводного отряда из состава 21-й бригады и 16-го полка оперативного назначения НГУ, которые в настоящее время находятся в зоне ООС (бывшая АТО)», – доложил Айгистов.
Между тем, по данным командования Донецкой народной республики, с 1 по 5 ноября в Харькове пройдёт сбор всех региональных неонацистских организаций Украины для подготовки массовых акций к предстоящей дате «двух майданов».
«Проходящие митинги – это только начало антиправительственных акций, которые должны перерасти в массовые выступления 21 ноября в «День достоинства и свободы».
Эта дата радикалами выбрана неслучайно, в этот день отмечаются годовщины последних двух так называемых «революций»: «Оранжевой» 2004 года и «Революции достоинства» 2013-2014 годов, которые по сути являются госпереворотами», – приводит «ПолитНавигатор» слова Айгистова.
Симферополь, Валентин Карамазов
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