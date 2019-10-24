Зеленский снял военных с фронта для защиты от неонацистов

Форум «по восстановлению Донбасса» в Мариуполе с участием президента и премьер-министра Украины пройдёт в условиях беспрецедентных мер безопасности.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Ринат Айгистов.

По данным разведки ДНР, в Мариуполь с фронта переброшены военные подразделения национальной гвардии Украины. Киев опасается осады форума и провокаций со стороны прибывших в город боевиков нацбата «Азов» (запрещён в РФ).

«По указанию Зеленского, в настоящее время с целью обеспечения безопасности в Мариуполь осуществляется переброска сводного отряда из состава 21-й бригады и 16-го полка оперативного назначения НГУ, которые в настоящее время находятся в зоне ООС (бывшая АТО)», – доложил Айгистов.

Между тем, по данным командования Донецкой народной республики, с 1 по 5 ноября в Харькове пройдёт сбор всех региональных неонацистских организаций Украины для подготовки массовых акций к предстоящей дате «двух майданов».

«Проходящие митинги – это только начало антиправительственных акций, которые должны перерасти в массовые выступления 21 ноября в «День достоинства и свободы».

Эта дата радикалами выбрана неслучайно, в этот день отмечаются годовщины последних двух так называемых «революций»: «Оранжевой» 2004 года и «Революции достоинства» 2013-2014 годов, которые по сути являются госпереворотами», – приводит «ПолитНавигатор» слова Айгистова.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 24.10.19

Украина ищет «любой формат» для возвращения Крыма. / Форвард Олег Саленко: Матч Россия – Украина станет прорывом на ЧЕ. / Представитель Порошенко в Крыму все пять лет просидел без дела. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»