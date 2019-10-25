Попросили: Маленко отказалась от Симферополя

Экс-глава администрации Симферополя Наталья Маленко отказалась от притязаний на кресло градоначальника. Сделапл она это не по своей воле, а «по просьбе» главы РК Сергея Аксенова.

«По моей просьбе Наталья Федоровна Маленко забрала документы, которые она ранее подала в рамках конкурса на замещение должности главы администрации Симферополя, – написал Аксенов на своей странице в Facebook. – Это решение соответствует общему курсу на обновление власти на всех уровнях. Благодарю Наталью Федоровну за то, что она в сложный момент подставила плечо и предприняла все усилия для решения острых и давно назревших проблем столицы Крыма».

Маленко пообещали оставить в «команде».

Кроме того, накануне свои кандидатуры сняли Дмитрий Бондарев и Антон Якулевич. Таким образом, на пост главы администрации Симферополя претендуют пятеро:

Антон Ганин – региональный директор ООО «Продекс»

Сергей Зырянов – министр внутренней политики, информации и связи РК

Степан Кискин – индивидуальный предприниматель, экс-депутат горсовета Симферополя

Елена Проценко – директор МУП «Метроград»

Александр Спиридонов – председатель Госкомрегистра РК

Валерий Турецкий – генеральный директор «Управляющей компании «Новый Чехов».

Конкурс начнется сегодня в 10:00. Одновременно будет проходить конкурс в Армянске.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 24.10.19

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