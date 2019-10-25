Сюрприз? В Симферополе выбрали главу администрации

Главой администрации Симферополя стала Елена Проценко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первоначально на этот пост претендовали 9 человек, но вчера от участия в конкурсе отказались Дмитрий Бондарев и Антон Якулевич, а затем свою кандидатуру по «просьбе» главы Крыма Сергея Аксенова сняла Наталья Маленко.

Таким образом осталось шесть претендентов:

Антон Ганин – региональный директор ООО «Продекс»

Сергей Зырянов – министр внутренней политики, информации и связи РК

Степан Кискин – индивидуальный предприниматель, экс-депутат горсовета Симферополя

Елена Проценко – директор МУП «Метроград»

Александр Спиридонов – председатель Госкомрегистра РК

Валерий Турецкий – генеральный директор «Управляющей компании «Новый Чехов».

По итогам собеседования с конкурсной комиссией определили двух победителей: Зырянов набрал 74 балла, Проценко – 80. По итогам голосования на сайте республиканского правительства Зырянов обошел Проценко – 37,5% против 33,7%. Их кандидатуры и внесли в городской Совет на утверждение.

Депутаты выбрали Проценко.

Отметим, многие считали, что в конкурсе победит председатель Госкомрегистра РК Александр Спиридонов и были удивлены, когда он не смог преодолеть этап собеседования.

Добавим, сегодня же с главой администрации определились в Армянске: этот пост сохранил за собой Василий Телиженко.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 25.10.19

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