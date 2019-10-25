В Крыму обнаружили уникального мутанта и теперь пытаются размножить

В Крыму нашли уникальную мутацию дерева вида «айлант высочайший» (Ailanthus altissima).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», айлант завезли в Россию из Китая в 1751 году. Это крупное декоративное дерево очень быстро растет, достигает 10-15 метров в высоту, и дает красивую крону. До последнего времени в мире было известно всего три его сорта, и у всех листья имеют равномерный зеленый окрас.

Но в прошлом году в Симферополе обнаружили молоденький айлант необычной расцветки: деревце отличается белыми узорами на листьях, чего нет у других представителей вида. По мнению ученых, такая окраска обусловлена нарушением синтеза пигмента хлорофилла. Найти еще хотя бы один экземпляр с подобным окрасом листьев не удалось.

«Надо было выяснить, действительно ли это генетическая мутация, которая передается по наследству, или просто какое-то заболевание. Для этого надо было исследовать растение в течение года, – цитирует РИА «Новости» заведующего кафедрой биохимии КФУ, доктора биологических наук, профессора Константин Ефетов. – Листья, как им полагается, осенью опали. Весной выросли листья с такими же точно белыми узорами или абсолютно молочно-белые. Таким образом, мы подтвердили, что это устойчивая генетическая мутация, которая описывается как сорт».

Сорт назвали «Альбина» (от латинского «albus» – белый) и направили на регистрацию в мировую базу в США.

Пестролистность нового сорта относится к тому редкому типу, когда каждый новый сложный перистый лист и его листочки окрашены совершенно по-разному: от сплошного зеленого до сплошного кремового со всеми возможными переходами. «Это похоже на то, как если бы баллончик с кремовой краской взорвался в руках уличного художника и забрызгал листву», –объяснил профессор КФУ Андрей Ена.

Единственный в мире экземпляр нового сорта сегодня высадили в парке Медицинской академии Крымского федерального университета в Симферополе. Ученые надеются, что дерево даст черенки и семена, став родоначальником нового сорта.

Симферополь, Лиана Макоба

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