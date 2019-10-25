Житель Севастополя ограбил банк и зарыл добычу на кладбище

Сотрудник одного из севастопольских банков вскрыл сейф клиента и спрятал добычу на кладбище.

Как сообщили РИА «Новый День» в УМВД России по Севастополю, горожанка продала свою квартиру, а полученные деньги решила положить в сейфовую ячейку, которую арендовала в банке.

Один из сотрудников банка узнал, что в ячейке хранятся 2 млн рублей, похитил эти деньги и спрятал на городском кладбище под надгробной плитой заброшенной могилы. Потратить их он не успел: полицейские задержали вора, изъяли деньги и вернули их владелице.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 25.10.19

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