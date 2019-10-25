Экс-губернатора Севастополя вернули на прежнее место

Экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова вернули в Минпромторг – соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Как передает корреспондент РИА «Новый День», Овсянников вновь получил пост заместителя министра промышленности и торговли, который занимал в 2015 -2016 годах до назначения исполняющим обязанности губернатора Севастополя.

Напомним, Дмитрий Овсянников за 3 года работы в Севастополе не смог встроить отношения ни с законодательной властью города, ни с местными элитами, ни с населением. И умудрился поссориться с региональным отделением «Единой России».

В результате за 2месяца до выборов его отправили в отставку (официально – по его же собственной просьбе). На смену ему пришел руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Развожаев.

На сегодняшний день трое из подчиненных Овсянникова на посту губернатора Севастополя задержаны как фигуранты уголовных дел.

Севастополь, Илья Пелехов

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