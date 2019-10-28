Россия может наладить производство собственного оливкового масла

Россия может наладить производство оливкового масла – идеальные природные условия для этого существуют в Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня основными поставщиками продукта в РФ являются Греция, Италия и Испания. Только у греков в 2018 году Россия закупила масла почти на 3 млн долларов.

В России оливку выращивают в некоторых южных регионах, но как декоративную культуру. В Сочи, например, для нее достаточно благоприятен температурный режим, но там слишком влажно.

А вот Крым идеально подходит для коммерческого выращивания. Тем более, что в регионе уже был опыт производства масла: в XIX веке на полуострове получал продукт, во много превосходящий по вкусу и качеству масло из Италии и Греции. На территории «Артека» даже сохранилась оливковая роща, разбитая 200 лет назад.

Однако существующие сегодня посадки для промышленного производства не подходят, так как закладывались они по схемам, подразумевающим ручной труд. Лишь одна небольшая роща в Форосе заложена агрономами КФУ имени Вернадского по современной методике.

«Ее попробовали заложить именно загущенным методом, чтобы деревья росли близко друг к другу, тем самым попытавшись отработать технологию и посмотреть, как наши крымские сорта оливок (в основном селекции Никитского ботанического сада) покажут себя при такой схеме закладки, – цитирует РИА «Новости» проректора по внешним связям КФУ Михаила Сергеева. – Это единственная роща в Крыму, заложенная таким методом».

По словам Сергеева, университет надеется привлечь интерес инвесторов к развитию совершенно новой для России, но перспективной отрасли. Однако нужно учитывать крымские особенности: «Ареал оливки пока ограничен Южным берегом Крыма, потому что данная культура не выдерживает понижения температуры ниже -14 градусов. В данный момент есть проблема с выделением земли для развития оливковой отрасли. Есть методы преодолеть эти барьеры, например, выведение морозостойких сортов оливки… Еще один вариант – выращивание в защищенном грунте».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 28.10.19

Крым ухудшил показатели научно-технологического развития. / Украина не собирается обсуждать особый статус Донбасса до встречи «нормандской четвёрки». / Поклонская – Зеленскому: «У нас одна цель». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»