Житель Крыма несколько лет насиловал несовершеннолетнюю падчерицу

Житель Крыма несколько лет насиловал несовершеннолетнюю дочь своей сожительницы.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК по Крыму и Севастополю, с июня 2015 года и по июнь 2018 года мужчина неоднократно насиловал девочку, когда ее мать находилась на работе. На момент совершения первого злодеяния ребёнку не исполнилось 12 лет.

Летом прошлого года мужчину задержали за административное правонарушение, после этого девочка все рассказала матери, а та немедленно обратилась в полицию. В ходе следствия выяснилось, что девочка говорит правду.

Суд приговорил жителя Сакского района к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Саки, Лиана Макоба

Саки. Другие новости 28.10.19

Дело о смерти воспитанника «Артека» будут расследовать в центральном аппарате СК РФ. / ЮБК становится реально золотым: Медведев подписал распоряжении о создании игорной зоны в Крыму. / Россия может наладить производство собственного оливкового масла. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»