Жителям Крыма придется копить на частный дом дольше всех в России

Жителям Крыма придется копить на частный дом дольше других обитателей России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рейтинг доступности жилья составили аналитики портала «Мир квартир», сопоставив средние зарплаты (по данным Росстата) со средними ценами на дома. При расчетах предполагалось, что для покупки дома откладывается вся зарплата одного из членов семьи, в то время как другой берет на себя расходы на питание и предметы первой необходимости, оплату жилья, транспортные расходы и т.д. Кроме того, не учитывался банковский процент, который «капал» бы будущему покупателю дома при хранении денег на депозите.

Выяснилось, что среднестатистическому россиянину на собственный дом придется копить 8 лет.

Быстрее всего обзавестись подобной недвижимостью можно на Чукотке – всего за 2 года.

А вот в Крыму придется копить не менее 24 лет: средняя зарплата, согласно официальным, не превышает в регионе 37 тысяч рублей, а средняя стоимость частного дома составляет 10,5 млн.

В Севастополе дела обстоят чуть лучше: зарплата в городе почти такая же, как в Крыму, а средняя стоимость недвижимости на 10% ниже, поэтому и копить придется меньше – 21 год. В аналогичные условия поставлены жители Подмосковья. В самой Москве срок накопления составляет 15 лет, в Санкт – Петербурге – 19, в Краснодарском крае – 18.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 28.10.19

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