В Крыму отправили в отставку главу Госкомнаца

Глава Крыма Сергей Аксенов освободил от должности председателя Госкомитета по межнациональным отношениям Ленура Абдураманова. Документ опубликован на портале правительства республики.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», Абдураманов возглавил комитет 2 года назад – в октябре 2017 года, придя на смену Зауру Смирнову, которого уволили за неэффективную работу.
В середине октября текущего года Государственному комитету по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым изменили название, убрав упоминание о депортации.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 28.10.19
Нафтогаз грозится закачать водород в ГТС Украины. / В Киеве закончился побоищем суд по переименованиям проспектов Бандеры и Шухевича. / Партия Зеленского уговаривает США не признавать террористами украинских неонацистов. Читать дальше
© 2019, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube