Погода портится: к Крыму приближается холодный фронт

В Крыму ожидается резкое похолодание.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», на полуостров надвигается холодный фронт. Сегодня будет еще сравнительно тепло, но 30 октября дневная температура понизится на 5-6 градусов. Пойдет дождь. В ночь на четверг столбики термометров в центральных, северных и горных районах могут опуститься до минусовых отметок.
31 октября дождливая погода сохранится, в горах возможен мокрый снег. Температура продолжит снижаться и не превысить плюс 10 градусов, ночью возможно понижение до минус 5. На побережье ожидается максимум плюс 5 градусов.
С воскресенья, 3 ноября, прогнозируется новое потепление.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 29.10.19
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