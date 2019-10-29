Погода портится: к Крыму приближается холодный фронт

В Крыму ожидается резкое похолодание.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на полуостров надвигается холодный фронт. Сегодня будет еще сравнительно тепло, но 30 октября дневная температура понизится на 5-6 градусов. Пойдет дождь. В ночь на четверг столбики термометров в центральных, северных и горных районах могут опуститься до минусовых отметок.

31 октября дождливая погода сохранится, в горах возможен мокрый снег. Температура продолжит снижаться и не превысить плюс 10 градусов, ночью возможно понижение до минус 5. На побережье ожидается максимум плюс 5 градусов.

С воскресенья, 3 ноября, прогнозируется новое потепление.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 29.10.19

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