В Крыму назначен очередной глава службы Госстройнадзора

Начальником службы Госстройнадзора в Крыму стал Юрий Прихожанов. Соответствующий указ подписал глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в последние годы к этой службе у правительства Крыма регулярно возникают серьезные претензии. В феврале 2017 года Аксенов уволил Сергея Тимощенко, возглавлявшего ведомство с декабря 2014 года. Причиной увольнения назвали хаос в градостроительной сфере и активизацию незаконного строительства.

В январе 2018 Аксенов заявил, что служба Государственного строительного надзора РК нуждается в тотальной реструктуризации, так как и руководители, и инспекторы «максимально халатно» относятся к выполнению своих обязанностей.

В сентябре 2019 года – новая отставка: поста руководителя лишился Дмитрий Буравлев.

Юрий Прихожанов с 2017 года работал генеральным директором ООО «Соцжилстрой» в Севастополе, а в апреле текущего года был назначен первым заместителем начальника службы Госстройнадзора РК. Именно он исполнял обязанности главы ведомства после отставки Буравлева.

Симферополь, Лиана Макоба

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