Уникальная крымская ящерица оказалась иммигранткой

Уникальная крымская зеленая ящерица, вымершая в прошлом веке, оказалась итальянкой. К такому выводу пришли ученые, изучившие 120-летний образец. Отчет об исследовании опубликовала пресс-служба научно-исследовательского института Зенкенберга со ссылкой на «Журнал зоологической систематики и эволюционных исследований».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 1930 году зоолог Николай Соболевский исследовал несколько ящериц, пойманных в окрестностях Ялты в конце XIX – начале ХХ веков и описал их как новый подвид, получивший название Lacerta viridis magnifica Sobolevsky.

«Всего существует пять экземпляров этого вида, каждый из которых был пойман более 100 лет назад на Крымском полуострове и научно описан русским биологом Соболевским, – рассказал профессор, доктор медицины Уве Фриц из Музея естественной истории имени Зенкенберга. –

Ящерицы считались вымершим сегодня уникальным крымским видом или подвидом изумрудной ящерицы. Это звучало правдоподобно: есть еще один вид ящериц, который живет исключительно в этой области. Но небольшое количество известных коллекционных особей удивляло».

Ученые провели анализ ДНК образцов и пришли к выводу, что крымские ящерицы не образуют собственный вид, а являются представителями западной изумрудной ящерицы ( Lacerta bilineata ).

«Это действительно удивительный результат. Ареал распространения этих рептилий очень далеко от Крыма – ближайшие популяции находятся в 1500 километрах, на хорватском острове Црес!»

Ученые выдвинули гипотезу, что в Крым ящерицу завезли из Италии: «В средние века в Крыму была генуэзская колония, прямо там, где ящерицы были пойманы более 100 лет назад. Тесные связи с Италией существовали до начала ХХ века: например, семьи генуэзского происхождения отправляли своих детей учиться в Италию, где есть большое количество Lacerta bilineata», – говорит Фриц, предполагая, что именно с Апеннинского полуострова изумрудных ящериц случайно или намеренно завезли в Крым.

«Наше исследование подчеркивает важность исторических коллекций – новые генетические методы позволяют нам извлекать генетический материал из древних образцов и исправлять научные ошибки», – говорят ученые.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 29.10.19

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